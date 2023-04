Goiânia inicia operação para recuperar vias estragadas pelas chuvas

Após as fortes chuvas recentes causarem impactos nas vias de Goiânia, a Prefeitura anunciou neste domingo (16) o início da operação ‘tapa-buracos’, que deve durar ao menos 20 dias.

A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), vai reunir 210 servidores municipais que foram escalados especificamente para executar os serviços, sendo estes divididos em dois diferentes turnos, que incluem também os finais de semana.

A expectativa é de que com o mutirão, seja possível atuar em todas as regiões da capital, reduzindo a quantia de buracos em aberto o mais breve possível.

Para cumprir a tarefa em tempo hábil, além dos 210 servidores que vão trabalhar em dois turnos até a noite, foram também escalonados outros 40 trabalhadores da Comurg.

A estimativa é de que por dia, sejam gastos aproximadamente 200 toneladas de massa asfáltica para cumprir a operação tapa-buracos.

Vale ressaltar que os goianienses podem solicitar a realização do serviço nos respectivos bairros pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), através do número (62) 3524-8363. Uma outra forma de realizar a solicitação é por meio do aplicativo Prefeitura 24h.