Humorista que surpreendeu fã goiana com câncer fará novo show em Anápolis e Goiânia

O humorista Jonathan Nemer, conhecido internacionalmente, apresentará o novo show de stand up, Não Sei Namorar, em Anápolis, na próxima sexta-feira (21), e em Goiânia, no sábado (22).

Jonathan, que acumula fãs tanto na internet quanto nos palcos, já lotou os principais teatros de todos os estados brasileiros e realizou 27 shows nos Estados Unidos.

A mais nova apresentação de comédia do artista fala sobre os dramas da vida amorosa, com todas as dúvidas e anseios.

De censura livre, qualquer pessoa pode curtir o show, que será realizado no Teatro São Francisco, em Anápolis, a partir das 20h, com ingressos que custam entre R$ 50 e R$ 150.

Já na capital, o humorista se apresentará no Teatro Madre Esperança Garrido, às 20h, com ingressos de R$ 55 a R$ 120, considerando que o setor VIP já se esgotou.

Interessados em tornar das dores amorosas em risadas podem adquirir ingressos no link para Goiânia ou para Anápolis.

Surpresa para fã

No dia 05 de abril, Jonathan publicou nas redes sociais um encontro emocionante com uma fã natural de Goiânia. O que tornou a visita tão especial foi que o artista apareceu de surpresa no aniversário da Sarah, jovem que luta contra o câncer e sonhava em conhecer o ídolo.

A goiana participou do projeto Fadas Madrinhas, que entrou em contato com o humorista e fez o encontro acontecer. O vídeo que registrou o momento já possui quase 300 mil visualizações.