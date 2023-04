Mortes por gripe entre jovens chamam a atenção em Goiás

Em 2023, o estado de Goiás já registrou quatro mortes pelo vírus da gripe (Influenza). Embora não seja um índice alto, os dados chamam atenção pelo fato de todas as vítimas serem jovens.

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES), os óbitos foram de homens jovens de 20 e 15 anos, uma menina de 05 meses e um bebê (que não teve o gênero revelado) com menos de 02 anos. Neste último caso, as circunstâncias do falecimento ainda estão sendo investigadas.

Ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daher explicou que não é incomum que a doença leve a óbitos, sendo que, ocasionalmente, até pessoas sem histórico médico podem ter quadros graves.

“É importante que seja feita a vacinação. Ela não vai impedir que o vírus circule, mas com certeza diminui a gravidade dos casos”.

Além disso, o especialista afirmou que as variantes da gripe encontradas em Goiás são passíveis de controle, havendo imunizantes que protegem contra elas.

Por fim, Daher fez orientações para reduzir as taxas de transmissão da doença entre a população. “Evitar ambientes fechados com muita gente e se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas”.