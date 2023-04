Renúncias no conselho da Unimed Anápolis criam crise local na entidade

O Conselho de Administração da Unimed Anápolis vivenciou a renúncia de três conselheiros e do presidente, deixando uma lacuna preocupante.

Com a saída do Dr. Fábio Henrique Souza Almeida, quem assume o cargo de presidência temporária é o conselheiro, Dr. Elias Hanna.

Ainda em 2021, a onda de renúncias se iniciou com o Dr. Rodrigo Miranda, seguido por Dr. Paulo Eduardo Marinho de Jesus, em 2022.

Então, em 12 de abril deste ano, Dr. Carlos Eduardo Rebello, junto com o ex-presidente, entregaram cartas de renúncia ao Conselho de Administração.

As saídas deste ano se deram após a assembleia realizada no dia 27 de março, em que ficou decidido o corte de parte do salário da diretoria, medida que não foi bem aceita.

Para realizar a eleição de novos diretores e dar seguimento às demandas, uma assembleia extraordinária foi convocada para o dia 24 deste mês.

A reportagem entrou em contato com o atual vice-presidente administrativo, Fábio Henrique, mas não obteve retorno.