Corpo de adolescente é localizado por mergulhadores de Anápolis em rio

O corpo do adolescente de 15 anos que desapareceu no Rio Paranã, no último domingo (16), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Anápolis na manhã desta terça-feira (18). O fato ocorreu no povoado de Pelotas, no município de Monte Alegre de Goiás.

A equipe náutica do 3º Batalhão de Bombeiros de Anápolis foi acionada na tarde da segunda-feira (17), e após realizar buscas preliminares pelo local, não obteve sucesso na busca.

Os mergulhadores então retornaram na data de hoje, e conseguiram achar o garoto a aproximadamente dois quilômetros abaixo do ponto de onde a vítima submergiu.

Após a localização, deu-se início aos procedimentos para a retirada do corpo da água, que foi entregue ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos legais.

O Portal 6 apurou que uma testemunha havia presenciado o momento do afogamento no domingo e acionado o Corpo de Bombeiros da unidade de Campos Belos, município próximo ao povoado.