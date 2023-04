Conheça a nova gelateria de Goiânia que oferece sabores de pequi e pamonha

Dona Conceição Lage Nogueira, de 56 anos, apostou em Goiânia para abrir a Di Maria Gelato e Gastronomia. Localizada na Rua Albert Einstein, no Jardim da Luz, a gelateria inaugurada na última semana passou por uma série de mudanças, tanto geográficas quanto de produto, até chegar onde está hoje.

Nascida em Bandeirantes (PR), a dona do estabelecimento começou a carreira em doces com a confeitaria. Após 10 anos, decidiu fundar uma sociedade de produção de paletas mexicanas em Colider (MT).

Desde o início, Conceição já tinha afinidade para trabalhar com produtos naturais e frescos, proposta que casou bem com os picolés. No entanto, com a dissolução da parceria, a ideia se transformou. Assim, nasceu a sorveteria Gostinho Gelado, em 2018.

Casada com Edvaldo Nogueira, de 60 anos, a empresa era composta pelos dois, que não só produziam o sorvete como faziam todo o gerenciamento e atendimento. Então, quando três filhos abriram asas em três estados diferentes, Paraná, Santa Catarina e Goiás, surgiu a vontade de estar perto da família.

Em outubro de 2022, o casal se mudou para Goiânia, onde mora uma das filhas, Thaysi Lage, que teve a Maria Alice, de pouco mais de um ano de vida. Para a nova unidade, foi feito um investimento de R$ 180 mil.

Assim, foi a filha quem deu a ideia de abrir uma gelateria na capital e a neta quem deu a inspiração para o nome.

“Aqui, o pessoal gosta mais de gelato. É mais fresco, mais natural”, explica a dona. Com essa proposta, Di Maria oferece sabores diferentes e que aproveitam da culinária regional, como o gelato de pamonha, pequi e de castanhas. “Temos também o sabor tapioca, mas ainda vamos lançar outros aos poucos”, promete.

Conceição ainda pontua que está em processo de planejamento da abertura de uma outra unidade, de sorveteria, com o mesmo nome. “As pessoas vão poder se servir e será mais tradicional, mas os sabores serão bem diferentes”.