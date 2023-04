Jovem conta como fez para comer nos melhores restaurantes da cidade sem precisar pagar

Um jovem decidiu testar um truque novo para comer nos melhores restaurantes sem precisar pagar e a experiência de sucesso viralizou na internet.

Identificado no TikTok como Mavis Kaoru, ele explicou que chegaria em um restaurante chique, com um caderno e uma caneta nas mãos, simulando ser um crítico gastronômico e que tentaria a sorte no local.

E assim o fez. Chegando lá, o rapaz explicou que serviram o primeiro prato como ‘cortesia da casa’. Salmão, camarões, saladas, bebidas e pizzas foram alguns dos brindes que recebeu.

Mavis queria saber se seria tratado diferente por fingir ser um crítico e a resposta foi bem clara. “Me traziam comida toda hora. Outro prato veio à mesa, mas eu não havia pedido. Acho que os garçons estão falando de mim agora”, disse.

O jovem finalizou o enorme banquete e revelou na gravação as anotações que teria feito. Com bastante humor, ele mostra o caderno com alguns pequenos desenhos.

Ou seja, ele não anotou absolutamente nada relevante. Apenas confirmou, nas cenas, que o lugar servia pratos realmente deliciosos.

Por fim, os trabalhadores do restaurante agradeceram pela presença dele e não cobraram nada pela comida. Os internautas ficaram incrédulos.

“Você realmente enganou todo mundo”, disse um usuário do TikTok. “Um craque enganando dezenas de pessoas!”, brincou outro.

Veja!