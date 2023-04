Veja a programação para aproveitar o feriado de Tiradentes em Goiânia e Anápolis

Após um descanso merecido com o feriado de Tiradentes (21), os goianos podem aproveitar o final de semana para curtir com muito agito em Goiânia e Anápolis.

Da música ao cinema, o Agenda Portal 6 separou atrações que prometem agradar dos mais quietinhos aos festeiros.

Em Goiânia será possível aproveitar uma deliciosa feijoada ao som de muita música boa. Isso porque também no sábado, a Feijuca Fundo de Quintal vai animar a tarde no Laguna GastroBar.

O evento contará com atrações como Heróis de Botequim, Som de Faculdade, Bogotá, Victor Alencar, além do famoso grupo Fundo de Quintal. As entradas podem ser adquiridas por meio do site BaladApp.

Por outro lado, em Anápolis, o Baile do Cowboy vai apresentar aos anapolinos a nova rainha e princesa da Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) 2023.

O evento será realizado no sábado (22), na Pecuária de Anápolis, e contará com a participação de Uaibarba, Abílio Alvarenga, Daniel Junqueira, Douglas Fidelis, Uai Luquinhas, Gabi Baldwin, João Lucas, Marcos Filho e Julia Lyssa.

Os ingressos podem ser adquiridos no Cowboy Shop, Agropecuária Nutri Silo, Raça Center, Euricampo, Old Partner, Selaria Moreira, Casarão Country, CIA Agro, Dogctor Vet, Selaria Rei do Gado e na Homer Choperia.

Por fim, aqueles que preferem uma programação mais tranquila podem curtir um relaxante cineminha. As estreias previstas para o final de semana são A Morte do Demônio: A Ascensão, Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan e Ninguém é de Ninguém.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: