Inscrições para cargo de Conselheiro Tutelar em Anápolis encerram-se neste domingo (23)

O prazo para inscrição no processo seletivo para Conselheiro Tutelar do município de Anápolis encerra-se neste domingo (23).

A pessoa interessada pode fazer o registro pelo site CMDAC Anápolis, fazendo um cadastro na plataforma disponibilizada para o certame. É necessário ter concluído o ensino médio para participar

No total, serão eleitos 15 candidatos, que receberão rendimentos líquidos de R$ 3.281,01 e benefícios. Eles vão compor o quadro de três Conselhos Tutelares da cidade (Norte, Sul e Leste), em um mandato de 04 anos.

Durante o concurso, serão realizadas cinco etapas: curso básico, prova objetiva, exame psicotécnico, eleições e prova de títulos – sendo esta última meramente classificatória.

A escolha dos selecionados será feita no dia 1º de outubro, por meio de votação. Qualquer eleitor regularmente habilitado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Goiás poderá participar, votando em apenas um candidato.

Serão selecionados os 15 concorrentes que receberem mais votos. Os demais ficarão para o cadastro de suplentes, seguindo a ordem de maior votação.

A jornada de trabalho de conselheiro tutelar será de segunda a sexta-feira, no horário de 8h a 18h, mais regime de plantão de 18h a 8h, e aos sábados, domingos e feriados, conforme definido em escala por cada Conselho.

Para mais informações, acesse o edital do processo seletivo clicando neste link ou no site oficial do certame.