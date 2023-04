Polícia Civil adota protocolo para facilitar o envio de denúncias de casos de violência contra mulher em Goiás

No intuito de agilizar o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica em Goiás, a Polícia Civil (PC) tem adotado um protocolo para facilitar o envio de denúncias contra crimes desse tipo no estado.

De acordo com a corporação, o território conta com 27 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) e uma Delegacia Estadual para atender os 246 municípios do território.

Devido à baixa quantidade de unidades especializadas disponíveis e ausência de redes em algumas cidades do estado, as vítimas deste tipo de ocorrência podem solicitar um atendimento em uma delegacia policial local mais próxima da residência, sem a necessidade de se deslocar até cidades mais distantes.

Além desta opção, as mulheres que sofreram alguma violência doméstica também podem realizar o registro de ocorrência na Delegacia Virtual, onde é disponibilizado ferramentas para lavratura de BO em casos de crimes de injúria, dano e ameaça.

Segundo a PC, a recomendação é que o atendimento à mulher vítima do crime seja prioritário e que, preferencialmente, seja realizado por uma policial do sexo feminino em um ambiente separado.

Vale lembrar que, recentemente, no dia 04 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que estabelece que as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher atuem em regime de 24h, sete dias por semana, incluindo feriados.