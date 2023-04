Imagens antigas de Goiânia têm ar de nostalgia e fazem sucesso no TikTok

Um vídeo no TikTok está fazendo sucesso ao mostrar imagens de Goiânia no início da década de 1970 com um ar de nostalgia.

Postadas pelo perfil “Vintagem”, as imagens apresentam comércios históricos da cidade, localizados na Avenida Anhanguera e na Avenida Tocantins, em sua grande maioria.

É possível ver letreiros de restaurantes, hotéis, fachadas de bancos, a antiga Praça do Bandeirante – que se antes era circular, agora é uma estreita ilha no meio do asfalto.

No entanto, o que mais chama a atenção são as roupas usadas pelas pessoas, muito características da época, assim como o design clássico dos automóveis.

É também notável a grande influência da art decó nas edificações de Goiânia, antes do predomínio dos altos prédios que surgiu ao longo dos anos.