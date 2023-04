Bombeiros retomam buscas para encontrar duas vítimas de afogamento em Goiás

Equipes do Corpo de Bombeiros retomam neste domingo (23) as buscas para encontrar duas vítimas de afogamento que desapareceram em diferentes locais de Goiás.

Uma delas é a policial penal Daniella Cruvinel, de 41 anos, que sumiu após cair de uma moto aquática no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, na sexta-feira (21).

Outra vítima está sendo procurada pela corporação na cidade de Trindade, região Central. De acordo com os bombeiros, trata-se de um homem, de 29 anos, que se afogou na represa do setor Luzia Monteiro.

Uma equipe de mergulhadores foi acionada pela corporação e se deslocou até o local para ajudar nas buscas. No entanto, o corpo do rapaz não foi encontrado e a busca foi retomada na manhã deste domingo (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas investigações contam com o auxílio de uma equipe de mergulhadores, que é fundamental para encontrar as vítimas.

A corporação também reforça a importância da adoção de medidas preventivas a fim de evitar que acidentes como esse em rios, lagos e represas se repitam.