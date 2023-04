Influenciadora que sofreu AVC emociona a internet após vivenciar gesto nobre no Brasil Park Shopping

A influenciadora Fernanda Balestrini compartilhou no TikTok,um episódio emocionante que vivenciou em Anápolis, enquanto estava se servindo no Taken Sushi, restaurante de comida japonesa localizado no Brasil Park Shopping.

Na ocasião, enquanto montava o prato, funcionários do local perceberam que ela estava enfrentando dificuldades. Acontece que Fernanda sofreu, aos 09 anos de idade, um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que afetou o lado esquerdo do cérebro. Apesar da condição não impedir a autonomia dela do cotidiano, acaba causando desconforto em algumas atividades.

Assim, a equipe do local, de forma gentil, perguntou se ela precisava de auxílio para levar a bandeja até a mesa.

A influenciadora ainda garantiu, no vídeo postado nesta quarta-feira (19), que eles se colocaram de prontidão para ajudar com o que mais fosse necessário.

“Pelo bom atendimento do restaurante, eles estão de parabéns. Eles podem até não se lembrar de mim, mas eu vou me lembrar deles”, declarou ao fim da postagem.

Fernanda afirma ter compartilhado o vídeo, que no momento está com mais de 20 mil visualizações, justamente para mostrar para os seguidores que ainda existem pessoas boas por aí, ainda que sejam raras de encontrar.