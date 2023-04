Comediante francês viraliza após falar sobre coisas que só acontecem em Goiânia

O comediante francês Paul Cabannes, que faz sucesso nas redes sociais explorando com humor as diferenças culturais do Brasil, viralizou após comentar uma ‘peculiaridade’ de Goiânia.

No vídeo, ele trouxe um trecho de uma antiga apresentação de stand up que fez na capital, em que ele comentava sobre a qualidade de vida na cidade.

Mas enquanto conversava com a plateia, alguém pergunta ao comediante: “o macaco não pegou seu lanche no parque não?”, deixando o francês confuso e arrancando risadas.

Assim, a pessoa explica que os animaizinhos costumam descer das árvores para “roubar” alimentos de visitantes distraídos nos parques.

Paul chega a perguntar se isso já tinha acontecido com a plateia e se surpreende com o grande número de espectadores confirmando que sim. “Não é possível, cara”, brinca o comediante.

No vídeo, o francês aproveita também para comer uma pamonha e brincar com os cantores de sertanejo universitário.

