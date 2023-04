Goiás já registrou sete mortes por dengue em 2023 e 20 municípios estão sob alto risco de contaminação

Em apenas quatro meses, Goiás já registrou sete mortes por dengue. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (24) em um boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).

Segundo o informe, a maior parte dos óbitos é oriunda de Caldas Novas, região Sul do estado, que contabilizou, ao todo, três casos.

Logo em seguida, aparecem os municípios de Padre Bernardo, Luziânia, Ouvidor e São Simão com um óbito confirmado em cada.

No comparativo com o mesmo período do ano passado, em que o estado registrou 23 mortes em decorrência da doença, a taxa de óbito chega a ser 30,43% menor.

Ao todo, 23.845 mil casos de dengue já foram confirmados em Goiás e 20 municípios estão sob alto risco de contaminação. Em Jataí, por exemplo, 635 casos da doença já foram confirmados e 544 em Novo Gama.

Apesar da elevada quantidade de registro, o número é ainda 70% menor se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 47.566 mil diagnósticos.