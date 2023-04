Anápolis terá evento que vai falar sobre psicologia em clima descontraído de boteco no sábado (29)

Anápolis será palco para um evento especial voltado para discutir ciência e psicologia de uma maneira mais leve e descontraída, aliada ao aconchegante clima de bar.

O “Boteco Psi” acontecerá a partir das 15h do sábado (29), no Beer O’Clock do bairro Jundiaí, contando com palestras e roda de conversas para debater assuntos atuais.

Os nomes confirmados para palestrar no evento são Arthur Vandré, Bruno Ferreira, Isaías Neto e Lucas Landin, sendo todos profissionais da área da Psicologia.

Idealizado por Bruno e Lucas e inspirado em “cafés filosóficos”, o projeto surgiu ainda em 2019 com o intuito de abordar a psicologia de uma maneira mais leve.

“Pensamos que no clima de Goiás não ia dar certo [o café filosófico], aí a gente pensou em fazer algo com a cara de Goiás mesmo, mais informal que pudesse deixar as pessoas mais a vontade. Aí pensamos: o que é melhor que um café filosófico? O mais confortável é o boteco, onde a gente vai para descontrair, para bater papo, aí tivemos a ideia de fazer o Boteco Psi”, contou Bruno ao Portal 6.

Assim, sem deixar de lado todos os artefatos científicos, esta 4ª edição irá abordar de forma leve e descontraída os temas que estão mais em voga atualmente, como a ciência e a psicologia que se evidenciaram com a pandemia, além das técnicas e abordagens não científicas que estão ganhando cada vez mais espaço.

“Nossa intenção é de democratizar o acesso ao conhecimento científico e aproximar a academia das pessoas, mostrando que é possível falar de ciência sem ser uma coisa chata, maçante”, pontuou Bruno.

Desse modo, o evento será aberto ao público com uma taxa simbólica de apenas R$ 15 mais 1 kg de alimento não perecível, valor este destinado para arcar com os custos do certificado. As entradas podem ser adquiridas online por meio do site Sympla.

Vale ressaltar que além das palestras, os participantes também terão a oportunidade de expor os pensamentos em um debate aberto e diverso.