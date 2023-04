Constantemente trabalhando para proporcionar uma melhor navegação aos usuários da plataforma, a chegada de uma nova função no celular promete surpreender os amigos que utilizam o WhatsApp.

Por meio dessa nova atualização, você poderá incrementar mais elementos durante uma conversa no aplicativo e deixar a troca de mensagens ainda mais divertida. Tudo isso de uma maneira fácil e rápida.

Quer saber qual é a função? Leia a matéria até o final e conheça a nova atualização que chegou nos celulares iPhone.

Chega nova função para quem quer surpreender os amigos no WhatsApp

A chegada de uma nova atualização nos celulares iPhone tem dado o que falar entre os usuários. Isso porque, por meio dessa nova função, será muito mais fácil fazer algo que, atualmente, faz parte das conversas na plataforma: as figurinhas.

Nos últimos tempos, as figurinhas se tornaram um item quase que essencial durante as trocas de mensagens no aplicativo e são uma maneira de ‘esboçar reações’ e deixar as conversas mais divertidas.

No entanto, para confeccionar uma figurinha, os internautas devem instalar um aplicativo para realizar o feito. Mas com a chegada dessa nova função, essa complexidade pode chegar ao fim.

Agora, ao tirar uma foto no celular, os usuários poderão simplificar o processo e fazer uma figurinha a partir da imagem com apenas um único toque.

Para isso, basta ir até a galeria do celular. Depois, é só selecionar a parte da imagem em que a pessoa deseja fazer a figurinha e clicar em copiar. Logo em seguida, é necessário que a pessoa vá até o WhatsApp e selecione a parte de colar.

Na mesma hora, aparece a figurinha com o item que foi selecionado na imagem e, após isso, é só clicar em favoritar para deixar a figurinha salva no WhatsApp, Veja o passo a passo!

