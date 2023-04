Goiás disponibiliza vacina bivalente contra Covid-19 para pessoas acima de 18 anos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) anunciou nesta terça-feira (25) a liberação da vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os goianos maiores de 18 anos. Assim, a partir deste momento, as 246 prefeituras que compõe o território possuem a liberdade de ampliar a faixa etária de imunização.

A recomendação vem logo após o Ministério da Saúde ter anunciado no início da noite desta segunda-feira (24) a ampliação da vacinação em todo o território nacional devido a baixa procura.

Com as novas orientações, independentemente de comorbidades, qualquer pessoa acima de 18 anos poderá receber a vacina bivalente.

Todavia, é importante ressaltar que para ser imunizado é necessário ter tomado anteriormente ao menos duas doses do esquema primário com vacina monovalente ou então como dose de reforço. Além disso, é preciso seguir um intervalo mínimo de quatro meses entre as doses do imunobiológico.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim, no estado, a cobertura vacinal atingiu somente 15,5% da população, contando com apenas 249.399 vacinas bivalentes aplicadas desde o início da campanha em fevereiro.

Em Goiânia e Anápolis, a ampliação da imunização já foi anunciada, sendo então disponibilizada para todos os goianos pertencentes ao novo grupo.