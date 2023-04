Motociclista encontra filhote na BR um dia após perder cachorrinho e adota o animal

Um motociclista está emocionando a internet após encontrar um filhote de cachorro na BR e adotar o animal um dia depois de perder o cachorrinho que tinha.

O registro foi compartilhado no Twitter e já conta com quase 600 mil visualizações. No vídeo gravado pelo homem ele conta a história com o novo amigo.

“Pra vocês verem como é a vida, ontem morreu meu cachorro, passei a noite triste, mas olha o que eu achei abandonado, um cachorrinho já quase morrendo abandonado na BR. Aí tu acha que eu vou deixar ele morrer? Vou nada, onde comem dois, comem três” diz o homem.

Arriscando perder o casamento por conta da adoção do filhote, ele reitera que não vai deixar o amigo morrer atropelado, o colocando dentro da mochila que estava usando.

“Morreu um ontem, levar um hoje. Tinha três, vai ficar três do mesmo jeito”, termina o homem.

Nos comentários, os internautas se emocionaram com o vídeo e com o presente do destino recebido por ele. “Um presente do destino pra confortar a perda dele! Por mais pessoas assim, parabéns pela atitude”, disse um.

“Muito fofo! Humildade sempre! Em pensar o que essa classe passa, a humilhação e o desprezo, não se conta. Obrigado por ser um ser humano mesmo diante de toda maldade”, comentou outro.