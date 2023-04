Divulgado edital de novo concurso público em Goiás com mais de mil vagas e salários de até R$ 7.272 mil

A Prefeitura de Santa Helena, por meio do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), publicou o edital para o concurso público com 1060 vagas. Dessas, 265 são para início imediato e 795 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para diversos cargos e destinadas aos profissionais com nível de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.302 mil até R$ 7.272 mil.

Os interessados em participar do certame podem realizar a inscrição entre os dias 25 de maio e 20 de junho, por meio do site do Instituto Verbena. O valor da taxa está entre R$ 50; R$ 60, R$ 100 e R$ 150, a depender do cargo.

Ao todo, as vagas disponíveis são para merendeira, trabalhador de serviços de limpeza, motorista, operador de máquina pesada, monitor de dança, visitador, agente comunitário de saúde e de combate às endemias, assistente administrativo, educador social, eletricista geral, fiscais de meio ambiente, obras e edificações e posturas, monitor de educação infantil e técnicos em agrimensura e segurança do trabalho.

Há também oportunidades para as funções de agente educacional, analistas ambientais, controle interno e processo administrativo, assistente social, engenheiro civil e de segurança do trabalho, farmacêutico, fiscal de tributos municipais, nutricionista, psicólogo, professor de educação física e professor regente.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, sendo ela a prova objetiva. A depender do cargo escolhido, os candidatos deverão realizar um teste prático, prova de capacidade física, curso de formação ou prova de redação e títulos.

O resultado final será divulgado no dia 19 de julho e os selecionados terão um contrato com duração de dois anos.

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no edital.