Expoana gastronômica promete surpreender com o melhor da culinária goiana

Entre os dias 27 e 29 de abril, Anápolis recebe a primeira edição da Expoana Gastronômica, que promete surpreender com o melhor da culinária goiana.

O evento será realizado no Parque de Exposições Sant’Ana das Antas, na BR-153, saída para Jaraguá. Além da comida boa, haverá aulas com chefs renomados, shows, competições e muito mais.

Entre os nomes confirmados estão os chef’s Anderson Yotsumoto, de Brasília, Tamine EL Hajj, de Anápolis e Lindomar Pereira, de Caldas Novas.

As competições previstas para acontecer fazem parte da primeira edição de Pitmasters do Centro-Oeste, com 20 mestres churrasqueiros e premiação de R$ 5 mil.

Outra disputa anunciada é a de churrasco que vai seguir o estilo ‘American Barbecue’ (BBQ). Os competidores devem utilizar diversas técnicas de defumação das carnes para garantir diversos sabores e a maciez da proteína.

Haverá shows sertanejos na quinta(27) e sexta-feira (28). No sábado (29) o pagode dita o ritmo da festa.

Não serão só os adultos que irão se divertir, as crianças poderão desfrutar da fazendinha com mini animais e parque de diversões.