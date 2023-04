Final de semana vai reunir música, comédia e evento com muita tattoo em Anápolis e Goiânia

Enquanto alguns preferem passar o final de semana apenas no conforto de casa, outros goianos gostam de aproveitar da melhor maneira, ou seja, com muita curtição.

O melhor é que nesta semana, a festa terá início ainda mais cedo para aqueles que não querem perder um minuto sequer.

Em Anápolis, esta quinta-feira (27) será diferente de todas as outras. Isso porque a Sunset New Old vai reunir o que há de melhor em um só lugar.

O evento, que será realizado no studio da New Old Tattoo, localizado no bairro Jundiaí, contará com show da banda Maria Teimosa, muita flash art com a equipe do estabelecimento, graffiti ao vivo com Rafael Play, burger, cerveja e o lançamento especial do sketchbook.

Já em Goiânia, o Gyn Gastrô vai misturar gastronomia com o melhor da música brasileira. Acontece que a festividade contará com o sucesso Alceu Valença, que será acompanhado pelo DJ A. Jota, Rubens e Liga Joe.

O evento será realizado na sexta-feira (28) e acontecerá Centro Cultural Oscar Niemeyer. As entradas podem ser adquiridas por meio do site Ingresso S.A.

Por fim, é possível garantir momentos leves e descontraídos com o humorista Renato Albani. O comediante vai se apresentar na sexta-feira (28) no Teatro São Francisco em Anápolis e no sábado (29), a apresentação será no Teatro Rio Vermelho de Goiânia

Os interessados podem adquirir os bilhetes para assistir ao stand up “Assim Caminha a Humanidade” por meio do site Ingresso Digital.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: