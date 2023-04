Vídeo de julgamento do “Tribunal do Crime” viraliza em Anápolis; suspeitos são presos

Recentemente um vídeo envolvendo um julgamento do “Tribunal do Crime” tem circulado pelas redes sociais em Anápolis. Nas imagens, dois indivíduos aparecem espancando um homem, que supostamente teria cometido ações que desagradaram os autores no Conjunto Filostro Machado.

Na gravação, os dois suspeitos não revelam o rosto e de maneira brutal, desferem pancadas com um pedaço de madeira sobre a vítima, que permanece de bruços durante toda a ação, e não tenta se defender

A vítima foi identificada pela Polícia Civil (PC), no entanto, até o momento, não prestou nenhuma queixa.

Ao Portal 6, o tenente Danisclay informou que a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), após receber uma denúncia anônima, reforçou o patrulhamento na região. A busca teve êxito e um dos suspeitos foi localizado na residência de outro indivíduo na data desta quinta-feira (27).

Diante dos fatos e da confissão do indivíduo, ele foi então encaminhado à delegacia, onde teria apontado o paradeiro do segundo autor das agressões, que também foi capturado.

“Segundo eles [os suspeitos] eram sim faccionados, diziam fazer parte da ADE [Amigos do Estado]”, informou.