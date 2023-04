Saiba o que abre e fecha em Goiânia neste feriado do Dia do Trabalhador

Diferente da maior parte das segundas-feiras, o próximo dia 1º de maio será de descanso por causa do feriadão de Dia do Trabalhador. Diante disso, o Portal 6 destacou quais são os lugares que estarão abertos e quais estarão fechados em Goiânia neste dia.

A Prefeitura divulgou que manterá o funcionamento dos serviços essenciais à população no feriado, o que inclui salas de vacinação, unidades de saúde, atendimento à mulheres vítimas de violência e mais. Assim, os demais órgãos não-essenciais terão expediente normal na próxima terça-feira (02).

O sistema de transporte coletivo funcionará em regime de feriado, enquanto o Centro de Zoonoses estará aberto com horários de plantão, podendo ser acionado pelos telefone (62) 3524-3131 ou 3524-3130.

Na segunda-feira, o Vapt Vapt fechará as portas de todas as unidades, porém, os serviços do programa Expresso estarão disponíveis durante o feriado de forma digital. As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) estarão abertas ao público no feriado, das 04h às 14h, diferente dos serviços administrativos, que não funcionarão.

Quanto ao lazer público, o feriado não irá alterar a programação dos Parques Mutirama e Zoológico, já que não abrem às segundas. Além disso, os espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) estarão fechados durante o feriado, assim como sábado (29) e domingo (30), com exceção do Palácio Conde dos Arcos e Cine Cultura.

No Flamboyant Shopping, a alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22h e as demais lojas de forma facultativa das 10h às 22h. As lojas e quiosques do Goiânia Shopping estão abertos das 14h às 22h, alimentação e lazer das 10h às 22h e restaurantes das 11h às 23h.

O Cerrado terá lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Demais horários podem ser consultados nas redes sociais dos estabelecimentos.