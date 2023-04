Mulher com gravidez de risco morre após o parto em hospital de Goiânia

Uma mulher morreu na manhã deste sábado (29), após realizar um trabalho de parto no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima tinha 35 anos e realizava um pré-natal de alto risco.

Ela teria dado entrada na unidade de saúde nesta sexta-feira (28) para avaliação de interrupção da gravidez em decorrência de uma Restrição de Crescimento Intrauterino.

O caso da mulher era extremamente delicado, visto que ela estaria vivendo em situação de rua e seria usuária de entorpecentes e bebidas alcóolicas.

A equipe do HC realizou a indução do parto, que ocorreu normalmente e sem intercorrências. No entanto, a paciente acabou sofrendo, logo depois, uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Coube à família da vítima buscar a Polícia Civil para registrar o caso como morte acidental.