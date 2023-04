Sem aceitar fim do relacionamento, homem persegue e atropela ex-esposa, em Anápolis

Uma jovem, de 28 anos, foi atropelada pelo ex-esposo próximo ao Posto Carreteiro, na Avenida Brasil Norte, em Anápolis, na noite desta sexta-feira (28).

O Portal 6 apurou que a vítima e o suspeito, de 22, ficaram juntos por três anos e estavam separados há cerca de um mês. No entanto, ele não aceitava o término.

No momento do fato, a moça estava próximo do posto de combustível, quando viu o ex vindo na direção dela com o carro. A jovem ainda tentou correr, mas foi atropelada por ele na calçada.

A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Após receber alta na unidade de saúde, ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes, sendo levada posteriormente ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames de lesões.