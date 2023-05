Hospital passa por mudanças para acomodar uma das últimas sobreviventes de Goiás da tribo Avá-canoeiro

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, recebeu no último sábado (29) a paciente Nakwatcha, de 78 anos. Ela é uma das últimas cinco sobreviventes de Goiás da tribo indígena Avá-canoeiro e está internada para investigar sintomas de um câncer.

O quarto onde está Nakwatcha passou por algumas mudanças para que ela se sinta como se estivesse em casa. A cama foi retirada e instalada uma rede no lugar.

Diretor assistencial do HCN, João Batista Cunha contou que a alteração foi benéfica e trouxe melhoras no quadro clínico dela.

“Ela não falava nada, parecia irritada e estava apática na cama, mas se sentiu mais à vontade ao mudar da cama para a rede. Depois que foi pra rede falou com o cacique, foi ao banheiro com ajuda e se acomodou na rede novamente”, revelou.

Outras adaptações feitas para acomodar melhor a indígena foram a liberação do acesso da família e a alimentação.

Além destas alterações, mais algumas estão sendo avaliadas, como fazer uma fogueira do lado externo do hospital, pois essa seria uma forma de falar com os ancestrais, segundo a cultura Avá.