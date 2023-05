Lista com nome dos aprovados na segunda etapa do Meu Lote, Minha História é divulgada

A Prefeitura de Anápolis divulgou na última semana a lista preliminar de aprovados na segunda etapa do programa social, “Meu Lote, Minha História”.

A relação com os nomes dos anapolinos selecionados foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM).

Agora, aqueles que não foram aprovados tem do dia 02 de maio ao dia 08 deste mês para interpor recurso, pelo site meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br.

A publicação do resultado final da segunda etapa está prevista para ocorrer no dia 14 de junho. Nela constará os nomes dos candidatos aptos a receberem a visita técnica.

No entanto, a data exata do início da terceira etapa ainda não consta no cronograma divulgado pela Prefeitura de Anápolis.

Ao todo, o “Meu Lote, Minha História” vai distribuir 2.800 lotes para a população que vive em situação de vulnerabilidade social no município.

Para ver o nome dos aprovados, clique aqui.