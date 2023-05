Funev está com seleção aberta para contratar funcionários para o HEANA

A Fundação Universitária Evangélica (Funev) está ofertando vagas de emprego com atuação no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Opções são para três funções diferentes, todas com carga horária de 210 horas.

O cargo de Auxiliar de cozinha requer formação em nível fundamental e conta com três vagas imediatas, o salário será de R$ 1.318,40. Todos os cargos terão 10 vagas para a formação do cadastro de reserva

Para nutricionista hospitalar, que requer formação em nível superior e cadastro ativo no Conselho Regional de Nutrição (CRN), serão apenas as vagas para o cadastro de reserva, e o salário será de R$ 3.564,52.

Já para o cargo de motorista, para o qual é exigido o nível médio e curso de transporte de emergência, foram ofertadas três vagas imediatas, e o salário será de R$ 1.692,50.

Para se inscrever, basta ter mais de 18 anos, experiência e formação na área, estar com todos os deveres cívicos regularizados e participar das etapas de seleção.

Além da análise de títulos, o processo contará com uma prova técnica e uma situacional. A primeira será composta por 10 questões, no formato de respostas objetivas e ou subjetivas.

Já a segunda se trata de um teste prático, no qual o candidato deverá desempenhar as funções do cargo pretendido sob supervisão de um avaliador.

Após as provas, ocorrerão entrevistas e o teste psicológico. As inscrições se encerram dia 03 de maio, e o resultado final está previsto para o dia 17 do mesmo mês.

Para mais informações, acesse o edital aqui.