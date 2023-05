Jovem de 18 anos morre atropelado após ser atingido por carro em Goiânia

Um jovem de 18 anos morreu atropelado na manhã desta terça-feira (02), enquanto tentava atravessar a Avenida Pedro Ludovico, no Parque Oeste Industrial em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso se deu por volta das 11h30. O rapaz tinha acabado de descer de um carro, junto a um amigo, e ambos estavam atravessando a via pública para chegar a uma loja do outro lado.

No entanto, a dupla estava percorrendo um trecho onde não há faixa de pedestres e tem um grande movimento de veículos.

Assim, o amigo conseguiu transpor a avenida sem problemas. Contudo, o jovem não teve a mesma sorte, sendo atingido por um carro que passava no momento.

Com a força do impacto, o rapaz caiu na pista, já desacordado. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A polícia científica e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados no lugar do atropelamento, para as devidas investigações.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às apurações do fato