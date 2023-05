Muth Lopes comemora 35 anos de carreira

O violonista e compositor Muth Lopes está completando 35 anos de carreira, cercado de amigos, músicos e canções. Um dos mais autênticos artistas anapolinos fará um show em comemoração às décadas vividas.

Professor da Escola de Música de Anápolis, um dos fiéis alunos do Mestre Gamela, fez história pelos bares da cidade e formou gerações de novos músicos, gente que hoje em dia gira o Brasil pelos bailes da vida.

Além do talento genuíno, Muth é reconhecido entre os amigos pela relação carinhosa e solidária que tem com a classe artística, se consolidando como uma figura pop no cenário local.

Muth Lopes e convidados se reunirão no dia 18/05 no Zen Bar (Parque Brasília) numa atmosfera de celebração à moderna música popular brasileira, aos afetos e amigos conquistados na caminhada.

Entre os versos de Fernando Pessoa, as duras angústias de Augusto dos Anjos e as boas bossas de Tom Jobim, será um momento marcante pra quem admira esse poeta das cordas e dos sons.

