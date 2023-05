Romaria do Divino Pai Eterno terá show gratuito do ‘rei’ Roberto Carlos

Considerado o maior evento religioso do Centro-Oeste, a Romaria do Divino Pai Eterno, que acontece em Trindade, reserva uma atração especial para os participantes. Neste ano, a festividade contará com o show do ‘Rei’ Roberto Carlos.

A festa, que tem como tema “O Pai eterno nos chama e Envia”, acontecerá no dia 23 de junho e seguirá até o dia 02 de julho.

Já a apresentação do artista está prevista para ser realizada no dia 25 de junho no estacionamento do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A entrada é gratuita.

Durante os dias, os devotos costumam caminhar pela Rodovia dos Romeiros até chegar ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, no intuito de pagar promessas e agradecer as bênçãos conquistadas.

Ao chegar no santuário, os participantes poderão aproveitar diversas atrações religiosas que vão de novenas, procissões, shows musicais, apresentações de grupos folclóricos e barracas de comidas típicas.