Definitivamente, alguns signos não combinam em um relacionamento e não adianta insistir. Se tentarem, podem ter certeza que vão sair machucados e com muita raiva acumulada.

Para evitar as dores de cabeça, é bom ficar atento à compatibilidade do casal, que pode ser avaliada através das posições das casas no Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio e principalmente Vênus de cada pessoa.

Se você ainda não sabe sobre essa parte do mapa astral, é bem simples. A verdade é que não dá para definir uma pessoa exclusivamente pelo Sol dela (o signo em que nasceu).

Pelo contrário, a Lua, por exemplo, remete à forma com que ela reage emocionalmente. Já o ascendente é como as pessoas a enxergam (a primeira impressão, a armadura por fora).

Mas o planeta Vênus pode ser crucial para entender a compatibilidade das pessoas. Isso porque ele diz sobre como cada pessoa lida quando está envolvida com outra pessoa, romanticamente. Logo, se o seu Vênus pertence a uma casa de fogo, hipoteticamente, dificilmente conseguirá lidar tão bem com alguém que tenha o planeta em uma casa regida pelo elemento água.

Se toda essa história ainda está confusa para você, separamos uma lista com três possíveis casais que dificilmente poderiam dar certo em uma relação, por serem uiti diferentes. Confira!

Estes signos não combinam e um relacionamento entre eles está fadado ao fracasso:

1. Aquário e Câncer

Pessoas que possuem o Sol ou Vênus em aquário dificilmente poderiam dar certo com alguém que tenha os mesmos astros na casa de câncer. Isso porque a casa de câncer é regida pelo elemento água. Logo, são pessoas intensas, emotivas, apaixonadas, idealistas e leais.

Ao contrário, a casa de aquário é regida por ar, sendo assim pessoas mais desligadas emocionalmente, céticas, adeptas das próprias ideologias, inflexíveis e individualistas.

O canceriano, provavelmente, se sentiria abandonado por não ter o zelo e a presença que demanda de um aquariano. Isso poderia gerar inúmeras brigas, principalmente pelo primeiro signo amar um grude, enquanto o outro detestaria.

2. Virgem e Gêmeos

O virginiano é uma pessoa muito metódica, crítica, atenciosa e perfeccionista, enquanto o geminiano não dá a mínima para os detalhes minuciosos. Enquanto um planeja tudo, o outro vive apenas o momento.

Isso seria um verdadeiro colapso. O primeiro falaria menos e observaria mais, enquanto o segundo seria o maior discursivo dos monólogos da história.

A desorganização do geminiano deixaria o virginiano em pânico, até mesmo no campo romântico. O geminiano é incerto demais, enquanto o outro sabe se posicionar com destreza.

3. Libra e Touro

Por fim, totalmente contrários, esses dois teriam boas discussões. Enquanto o libriano seria incapaz de tomar uma decisão sozinho, por não ser uma pessoa muito decidida, o taurino teria de escolher pelos dois.

Isso porque um é despreocupado e sem ambição de se posicionar, já o segundo é completamente decidido, pé no chão, ambicioso e pensa minuciosamente no futuro próspero.

