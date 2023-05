Sesc Goiânia está contratando professores para diversas áreas; inscreva-se

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva nas unidades do Sesc em Goiânia.

As vagas são para profissionais das área de educação infantil, geografia, ciências, matemática, história, educação física e ensino religioso.

Os interessados devem se inscrever até às 17h do dia 09 de maio pela aba Portal do Candidato, no site do Sesc Goiás.

O valor da hora aula é de R$ 20,21 para os profissionais de Educação Infantil e R$ 32,14 para as demais áreas.

Após a inscrição, os candidatos passarão por análise curricular e posteriormente pela micro-aula online ou presencial, em seguida haverá entrevista comportamental e técnica, até a divulgação do resultado final.

Para ler o edital, clique aqui.