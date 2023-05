Goiânia terá espetáculo com um dos maiores intérpretes mundiais de Michael Jackson

Ao redor do mundo, é possível encontrar fãs do Michael Jackson que não tiveram a oportunidade de assistir às apresentações ao vivo de músicas como Billie Jean, Bad, Thiller e Beat It. No entanto, goianos poderão curtir o espetáculo que homenageia o Rei do Pop no dia 18 de junho.

O show será no Centro de Convenções da PUC, no Jardim Mariliza, e será comandado por Rodrigo Teaser, um dos maiores intérpretes do Michael Jackson do mundo. A expectativa é de reunir mais de dois mil pessoas para ouvir a voz reconhecida pela Sony Music.

Os ingressos já estão disponíveis no site Guichê Web, divididos entre quatro setores, com preços que variam de R$ 130 a R$ 360. Além disso, o show terá camarotes, de 08 a 18 lugares.

Rodrigo Teaser oferece o espetáculo há 10 anos, tendo apresentado em terras distantes, como Estados Unidos, Malásia, Singapura, Dubai e Qatar. Vale destacar que o intérprete participou do show de abertura da Copa do Mundo no espaço Fifa Fun Fest e de duas edições do Rock in Rio.

O compositor, cantor e dançarino chegou a se unir ao bailarino e coreógrafo do próprio Michael Jackson, Lavelle Smith, que dirige o espetáculo.