Jorge & Mateus e Expoana são destaques deste fim de semana em Goiânia e Anápolis

A hora para os goianos caírem de vez na curtição finalmente chegou. Isso este final de semana vai enfim trazer atrações que eram bastante aguardadas pelo público.

Então, para que todos possam aproveitar da melhor maneira, o Agenda Portal 6 separou uma lista com os eventos mais badalados. Diante disso, a dica é: separe a botina, o chapéu, a fivela e anote todas as atrações.

Para começar com tudo, a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) 2023, uma das festas mais esperadas pelos anapolinos, já se iniciou e vai seguir agitada durante o fim de semana.

Na sexta-feira (05), os responsáveis por levar a música para os palcos serão Eduardo Costa e Jiraya Uai. Já no sábado (06), Bonde do Forró, Demik e Dj Felipe e Luciano é quem vão assumir a festa.

Os ingressos para a Expoana ainda estão disponíveis para os interessados em curtir, podendo ser adquiridos por meio do site Bilheteria Digital.

Também em Anápolis, os humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho darão um último adeus aos palcos com três apresentações especiais.

Os shows serão realizados no Teatro Municipal na sexta-feira (05), no sábado (06) e no domingo (07). Para assistir à dupla é possível comprar as entradas pelo site oficial dos próprios comediantes.

Deixando o mais esperado para o fim, Jorge & Mateus vai encantar os goianos com um super show que será realizado domingo (07) – no estacionamento do Serra Dourada.

A dupla queridinha do Brasil vai chegar na capital acompanhada por Alok, Clayton & Romário, César Menotti & Fabiano e João Bosco e Vinícius.

Os goianos que não querem perder o show do ano precisam correr, antes que os ingressos se esgotem. Ainda é possível adquiri-los por meio do site Quero 2 Ingressos, a partir de R$ 330.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: