Porangatu é contemplada com primeira agência da marca Sicredi Celeiro Centro Oeste

A Sicredi Celeiro Centro Oeste, cooperativa de crédito que atua nas regiões de Mato Grosso do Sul e Goiás, inaugurou durante solenidade nesta quarta-feira (03), sua primeira agência na cidade de Porangatu.

A chegada mantém a vocação da marca em promover o desenvolvimento sustentável das comunidades onde está presente, por meio da oferta de soluções financeiras adequadas às necessidades dos associados, que são também os proprietários da cooperativa.

A nova agência está localizada na Avenida Floriano Peixoto, Q. 07, Lt 02, St. Nossa Senhora da Piedade possui uma metragem de 783,74m², contando com 20 salas de atendimento, proporcionando um espaço moderno e confortável para os associados.

O gerente da agência da Sicredi Celeiro Centro Oeste de Porangatu, Paulo Regiani, explica que a nova unidade contempla um espaço moderno e aconchegante, para que o associado possa realizar suas movimentações financeiras da forma mais humana possível.

“Primamos sempre pela boa experiência e a agilidade. A nossa agência entrega tudo isso aliado ainda a muito confronto atrelado a uma equipe formada por profissionais aptos a receberem e tratarem da forma mais personalizada possível todas as demandas”, diz.

“Com a inauguração da agência em Porangatu, ampliamos a nossa presença na região, oferecendo serviços financeiros com diferenciais mais vantajosos aos associados com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade”, reforça o presidente da a Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jaime Antonio Rohr.

Além de Porangatu, a Sicredi Celeiro Centro Oeste já possui agências em diversos municípios, incluindo São Gabriel do Oeste, Coxim, Sonora, Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica, Paraíso das Águas, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Rio Verde de Mato Grosso, Inocência e Alcinópolis, em Mato Grosso do Sul, e Chapadão do Céu, Mineiros, Anápolis, Itaberaí, Inhumas, Goianésia, Uruaçu, Ceres, Rialma, e São Miguel do Araguaia, em Goiás.