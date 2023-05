Estrutura do batalhão da CPE Anápolis será levada para o Filostro Machado

A estrutura do batalhão da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis será levada para o Filostro Machado.

A mudança foi publicada na edição do Diário Oficial da última quinta-feira (04). Atualmente a sede da CPE está instalada no Cidade Jardim.

Localizada na Avenida Ayrton Senna, o uso da área pública se dará de forma “integral e contínua, com validade até que ocorra sua revogação por parte do Poder Executivo Municipal”.

Ainda de acordo com o documento, não poderá ser instalada no local “outras unidades da Polícia Militar do Estado de Goiás em referência sem prévia anuência do município de Anápolis”.

Não há previsão de quando a mudança possa ocorrer, pois a área no Filostro Machado necessita de adequações para atender a corporação.