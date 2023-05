Estudante da UFG faz sucesso na web ao mostrar como é comer no RU por um dia

As agruras vividas no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Goiás (UFG) deixaram de ser uma ‘dor de cabeça’ e serviram para arrancar risadas dos internautas goianos, após o estudante Igor Felipe publicar um vídeo nas redes sociais mostrando o dia a dia dos universitários no local.

A postagem foi realizada na conta oficial dele no TikTok na quarta-feira (03) e já conta com mais de 28 mil visualizações e 5639 curtidas na plataforma.

@igor_felipesb É óbvio que apesar dos problemas, o RU é essencial pra atender os estudantes do Campus. Não é cuspindo no prato que a gente come, mas é nítido que queremos melhorias em algumas coisas. Dito isso, adotem os cachorros do Campus e não abandonem animais por lá 🫶 #ufg #ru #universidade ♬ Cena Engraçada e Inusitada – HarmonicoHCO

De forma bem humorada e descontraída, o jovem inicia o vídeo ressaltando as longas filas para entrar no refeitório que, segundo ele, já aparecem assim que os alunos saem dos respectivos prédios após as aulas.

“Você não precisa andar muito para chegar até a fila porque você sai do seu prédio e a fila já tá lá esperando por você”, disse.

Outro apontamento feito por ele diz respeito a reposição dos alimentos. De acordo com Igor, como o serviço é self service, a comida acaba de forma rápida, necessitando maior agilidade por parte dos colaboradores.

Uma reclamação também argumentada pelo rapaz foi sobre os talheres do RU, que, segundo ele, estão cegos e dificultam no momento da alimentação.

Por fim, outra brincadeira apontada na gravação e que divertiu os internautas foi a quantidade de cachorros abandonados que ficam vagando pelo refeitório.

“Pra quem não sabe, o espaço da UFG também é utilizado diariamente para fazer uma exposição de cães onde você chega lá e escolhe o que você quiser e pode levar”, descontraiu.