Funcionários de empresa de bebidas são presos após desviarem quase 7 mil cervejas

A Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão contra um grupo suspeito de desviar quase 7 mil unidades de cervejas nos municípios de Goiânia e Trindade, nesta sexta-feira (05). Entre eles, funcionários de uma empresa do setor de bebidas. Somente parte da carga foi recuperada.

A operação denominada Fora de Rota foi iniciada quando a empresa dona dos produtos registrou o furto de uma carga avaliada em R$ 31 mil.

No dia 06 de abril, um motorista de caminhão percebeu a falta de duas caixas de cerveja. Além disso, foi constatado a falta de dois paletes de latas do produto, ou 6.864 unidades.

Os produtos foram desviados para outro caminhão dentro do próprio pátio da empresa, em Trindade – conforme imagens das câmeras de segurança.

Assim, ao pressionar o motorista que teria realizado a ação, este argumentou já havia entregue as cervejas ao mercado paralelo, em Goiânia.

Dados de rastreio indicam que as cervejas foram descarregadas em um galpão no Setor Jardim América. Assim, de acordo com a PC, os presos eram funcionários da empresa, o caminhoneiro e ainda um receptador.