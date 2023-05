É muito normal surgir algumas dúvidas em relação ao sentimento do outro quando estamos em um relacionamento, não é mesmo? O que acontece é que um turbilhão de inseguranças batem em nosso peito, nos deixando com um pé atrás com aquele que amamos, se é ou não pessoa certa para amar.

Afinal, será que aquela pessoa também nos ama? O sentimento é recíproco?

6 gestos silenciosos que comprovam que você encontrou a pessoa certa para amar:

1. Aceita seus defeitos

Esse aqui é um sinal muito importante para ser observado, porque é de extrema importância estarmos com alguém que aceite todos os nossos defeitos e erros.

Somos seres humanos predispostos a errar e passar por mudanças.

2. Topa tudo

Agora vamos ser francos, se o seu crush topa tudo, é um companheiro de verdade, com certeza, ele é a pessoa certa para você!

Todo relacionamento exige alguém para estar ao seu lado, faça chuva ou faça sol.

3. Gosta da sua família

Esse é um ponto pra lá de importante! Se seu alvo não curte muito sua família, é melhor pular fora.

Abrir mão de pessoas que sempre fizeram tudo por você e seu crescimento, por alguém que a qualquer momento pode te dispensar, é muito arriscado.

4. Está sempre a disposição

Se o seu amado te ajuda sempre e está sempre prestativo e atencioso, ele pode ser sim a pessoa certa para você.

Alguém que quer ver o seu crescimento e desenvolvimento, seja na vida profissional ou até mesmo em casa, isso é muito importante.

5. Tem conexão com você

Sabe quando estamos com alguém que parece ser a nossa própria versão, que traz uma sintonia inexplicável?

Pois bem, essa conexão é a maior prova de que essa é a pessoa da sua vida!

6. Move montanhas para te ver bem

Por último, preste atenção se seu alvo gosta de te ver bem, fazer coisas que você curte e te acolher, esse é um sinal crucial para saber se essa pessoa é seu amor para o resto da vida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!