Cidade goiana está entre os destinos em alta para próxima temporada de viagens

A plataforma de hospedagem Airbnb publicou recentemente um levantamento com os dez destinos nacionais em alta para a próxima temporada de férias (entre junho e agosto) e uma cidade goiana entrou para a lista.

De acordo com o site, foram considerados aqueles municípios que tiveram um aumento no total de pesquisas realizadas no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período de tempo do ano anterior.

Além disso, as localizações tinham de ter pelo menos 3 mil buscas feitas por usuários nesse intervalo temporal.

Dessa forma, a cidade de Alto Paraíso de Goiás – na região da Chapada dos Veadeiros – ficou entre os dez destinos nacionais em alta dentro da plataforma.

Junto a ela, estão: Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ), Ilhabela (SP), Maragogi (AL), Ubatuba (SP), Salinópolis (PA), Joinville (SC), Camaçari (BA),Cuiabá (MT).

Para a próxima temporada de férias, a Airbnb afirmou que os hóspedes brasileiros tendem a buscar experiências em acomodações em categorias como “Piscinas incríveis”, “Cidades famosas”, “Praia” e “Tropical”.

Além disso, a plataforma indicou que os turistas têm procurado viagens mais econômicas, diante do cenário recente de pandemia e insegurança econômica.