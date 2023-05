Carro cai de ribanceira, duas mulheres morrem e sobreviventes ficam por mais de 10h gritando por socorro

Um acidente envolvendo o capotamento de uma caminhonete deixou duas mulheres mortas e dois homens feridos no povoado de Maniratuba, Luziânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 22h da sexta-feira (05), após o motorista perder o controle de direção enquanto realizava uma curva e cair de uma ribanceira de 15 metros.

Por estarem sem sinal de celular, os ocupantes só conseguiram pedir ajuda cerca de 10h depois, em torno das 08h30 do sábado (06), quando um motociclista que passava pela região ficou sem combustível, desligou a moto e escutou os pedidos de socorros vindos do local onde o veículo havia caído.

Assim, o condutor acionou a Polícia Militar (PM) que, posteriormente, também chamou o Corpo de Bombeiros para a realização do resgate.

Segundo os bombeiros, durante o acidente, os sobreviventes foram arremessados para fora do carro e apresentavam diversas fraturas no joelho e fêmur. Já as mulheres morreram no local e estavam presas às ferragens.

Os dois homens foram encaminhados até o hospital de Luziânia e as vítimas fatais foram deixados sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).