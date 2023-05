Demora na aprovação do 5G em Goiânia faz a tecnologia ser realidade apenas em bairros nobres

A maioria dos celulares que saem das lojas hoje no Brasil é compatível com a tecnologia 5G, mas se você é morador de Goiânia só encontrará essa internet rápida em poucos lugares da capital.

As operadoras de telefonia querem ampliar a cobertura na cidade, mas esbarram na falta de legislação municipal que regulamentem a instalação de antenas específicas.

Dois projetos já foram apresentados na Câmara Municipal, mas apenas um chegou a ir para o plenário.

Ele foi aprovado em primeira votação e deve sofrer alterações até chegar nas mãos do prefeito Rogério Cruz para ser sancionado ou vetado. Vale lembrar que se for vetado o projeto, ele terá de voltar para a Câmara Municipal e a palavra final será dos vereadores.

O prazo para que os municípios votem a legislação sobre o assunto termina no dia 31 de julho.

Um dos que mais se mobiliza para o avanço do projeto de lei na Câmara de Goiânia, Lucas Kitão (PSD) conversou com o Portal 6 e garante que vai dar tempo.

“Iremos conseguir. O processo já tá em fase final. Creio que não haverá veto. Tive uma boa conversa com o prefeito”, detalhou.

Enquanto a lei não sai, moradores de bairros nobres como Jardim Goiás, Bueno e Marista já podem usar cobertura do 5G.

É que as operadoras, pela legislação federal, tem autorização para instalação da tecnologia em poucos pontos para testes. E, sim, as regiões escolhidas foram essas, as mais nobres.

Para a expansão do 5G acontecer, vai ser necessário aprovar a lei local e prazo é curto. A partir daí, sabendo em que condições, e até mesmo os locais onde as antenas poderão ser instaladas, as operadoras começaram esse processo e o sinal pode ser ampliado para toda a cidade.

A demanda é alta e a ideia das operadoras é aumentar a oferta o quanto antes.