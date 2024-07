Mulher é presa após ser pega tentando furtar picanha e chocolate de supermercado em Anápolis; veja imagens

Ação foi monitorada por sistema de segurança do comércio e mostra exato momento do crime

Gabriella Pinheiro - 10 de julho de 2024

Mulher é presa tentando furtar supermercado, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Com o auxílio de uma bolsa e se passando por cliente, uma mulher, de 43 anos, quase conseguiu furtar produtos e dar prejuízos para um supermercado localizado no setor Central, em Anápolis. Ela foi presa na noite de terça-feira (09), enquanto tentava realizar o crime.

Toda a ação foi monitorada pelo sistema de segurança do comércio. Na ocasião, a suspeita adentrou o local, em torno das 19h, e subtraiu duas peças de picanha e uma caixa de chocolate, somando o valor R$195,39.

Nas imagens, é possível ver a suposta autora na seção de frios do estabelecimento quando, de repente, ela retira as carnes, as coloca dentro da bolsa e segue rumo à porta.

Outro registro mostra quando o segurança do local, que foi informado sobre a situação, aborda a mulher no momento em que ela saia do supermercado, impedindo-a de levar os produtos.

Em depoimento, o gerente do estabelecimento afirmou que a suspeita já teria praticado vários furtos no comércio e que já estava sendo monitorada há algum tempo.

A Polícia Militar (PM) foi chamada, compareceu no local e encaminhou a vítima, a mulher e os produtos até a Central de Flagrantes, onde ela recebeu voz de prisão.