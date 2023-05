Família não quer perdoar a noiva após o que ela fez com o cunhado e casamento pode não acontecer

A família de uma noiva tem sentido muita raiva da mulher após a atitude que ela teve próximo à data do casamento, ignorando um quadro de saúde delicado do cunhado. O caso viralizou na internet.

Sem se identificar, quem contou o caso foi a irmã da protagonista do evento. Ela explicou que o esposo foi diagnosticado com câncer recentemente, depois de confirmarem presença na festa.

A questão é que existe uma quantidade mínima de convidados, no caso 50 pessoas, e o casal “egoísta” está receoso de não atingir a meta. Por essa razão, a noiva tem insistido para a familiar dar uma certeza sobre o cunhado.

“No início, ela disse que estava tudo bem e que entendia isso, então me ofereci para levar uma amiga no lugar, caso ele não possa ir. Fiz isso porque o local do casamento está ameaçando cancelar a festa por não terem o número mínimo de convidados necessários″, disse no Reddit.

“De toda forma, ela recusou minha oferta, mas agora passou a ficar me pressionando para saber se meu marido vai ou não comparecer porque ela precisa ‘urgentemente’ finalizar a distribuição dos lugares no salão”, destacou no relato.

“Desde que falei isso ela fica me enviando mensagens de texto falando que precisa logo da resposta porque precisa mexer nos assentos dos convidados e eu fico respondendo que só saberemos uma semana antes”.

“O noivo dela já avisou que temos até a próxima semana para avisar pois ‘sua mãe já passou por isso e ele sabe que é possível saber com antecedência’”, contou indignada.

“Já nosso pai disse a eles que a situação muda a cada dia e que eles tem que parar de nos pressionar. Ela agora bloqueou o número dos meus pais! Estou quase falando que para facilitar as coisas nós não vamos ao casamento”, finalizou.

Nos comentários, os internautas ficaram incrédulos com a falta de empatia da noiva. “Isso é um absurdo! O próprio cunhado está com câncer, e ela preocupada com um assento do casamento”, disse uma pessoa brava.

“Se o problema é ocupar cadeira e comer do buffet, diga a ela que estou disponível. Que mulher sem senso”, ironizou outra usuária.