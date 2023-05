Mãe fica surpresa após ler o bilhete que a professora deixou nas coisas do filho e toma atitude drástica

Uma mãe desabafou em um vídeo no TikTok sobre como retirou o filho da escola após ser julgada pelas escolhas alimentares. Na ocasião, ela recebeu uma mensagem da professora da criança de três anos após enviar o garoto à escola com salgadinhos.

Quando o filho retornou, carregava a embalagem do lanche, onde uma cuidadora escreveu, “Nos ajude a tomar decisões saudáveis”.

A mãe, chamada Megan, que entendeu a mensagem como uma forma passiva-agressiva de criticar a alimentação da criança, contou a história no vídeo, que acumula mais de 500 mil visualizações.

Megan teve uma resposta negativa em relação ao meio que a professora escolheu se comunicar. Isso porque ela escreveu a mensagem no lixo da criança. Além disso, a mãe destacou a razão pela qual não usa “saudável” ou “não saudável” com os filhos.

“Eu mandei meu filho para a escola com salgadinhos, o que é um lanche apropriado para a idade dele”, a genitora de duas crianças contou. “Eles julgaram a comida de uma criança de três anos e me julgaram com aquela mensagem”.

Ela explica que não chamam os alimentos de “saudáveis” ou “não saudáveis” por que acredita que tais termos criam distúrbios alimentares. Após confrontar a cuidadora, a mãe também decidiu retirar a criança da escola.