Homem em situação de rua foi morto de forma brutal próximo ao Ceasa de Goiânia

Um homem em situação de rua e identificado como Silvio Barbosa dos Santos, foi encontrado morto com uma barra de ferro ensanguentada ao lado do corpo, no Jardim Guanabara, próximo a Central de Abastecimento (Ceasa) de Goiânia.

Inclusive, ele foi encontrado na manhã desta segunda-feira (08) por um trabalhador do local. Ele apresentava ferimentos na cabeça e sangramento pelo nariz e boca.

O Portal 6 apurou que Silvio foi visto discutindo e ingerindo bebidas alcoólicas com outros dois moradores de rua na noite anterior, com os quais costumava andar.

No momento que foi encontrado pela Polícia Militar (PM), ele estava deitado em um colchão, enrolado em diversas cobertas, ao lado da rotatória próximo ao Ceasa.

Além da barra de ferro, também foram identificadas marcas de sangue em uma placa de sinalização próxima ao local.

Os agentes registraram o homicídio simples e seguirão com as investigações. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local e constatou o óbito.