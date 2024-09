Motociclista morre após se chocar com veículo de grande porte próximo a Goianésia

Condutor da rodo caçamba, que deu positivo para teste de bafômetro, alegou ter desviado de um motociclista que estava com s faróis apagados

Davi Galvão - 06 de setembro de 2024

Veículo da vítima foi completamente destruído após o acidente. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (05), na GO-230, próximo aos municípios de Vila Propício e Goianésia, na região central de Goiás, resultou na morte de Vilmair Freira da Silva, de 46 anos.

De acordo com o motorista do caminhão, de 51 anos, ele estava trafegando pela via, na altura do km 215, sentido Goianésia, quando, ao se aproximar da ponte sobre o Rio dos Patos, avistou um motociclista também no mesmo sentido, porém com os faróis apagados. Ainda segundo o condutor, para desviar da moto, jogou o caminhão na outra pista, momento em que perdeu o controle do veículo.

Foi então que Vilmair, que conduzia um Volkswagen Polo no sentido contrário, foi atingido pela parte traseira do veículo de grande porte, que havia se soltado em decorrência da manobra.

Ao chegarem ao local, acionadas por populares, as autoridades encontraram o Polo completamente destruído, com o motorista ainda em seu interior. Foram informadas também de que havia outro ocupante no carro, mas este havia sido conduzido a uma unidade hospitalar por terceiros.

O motorista do caminhão também aguardava no local. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado indicou 0,13 mg/l de álcool no organismo.

Diante dos fatos, o condutor da rodo caçamba foi levado ao Hospital Municipal de Goianésia e, em seguida, à delegacia, onde foi interrogado e posteriormente liberado. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil (PC).