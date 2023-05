Você pode até não ser muito ligado a essas questões de energia, mundo espiritual e campo energético. Mas saiba que o que você deixa guardado no quarto pode estar diretamente ligado a negatividade da sua vida?

O que acontece é que esse cômodo carrega um forte impacto em nossa vida pessoal, já que é o lugar mais íntimo para nós dentro da casa.

Sendo assim, cuidar do que entra, sai e fica ali é crucial para a nossa saúde energética e física.

Já que dependendo do peso no local, é comum haver uma reflexão em nosso corpo, como cansaço, baixa imunidade e assim por diante.

6 itens proibidos que ninguém deve levar e deixar guardado no quarto:

1. Comida

Nós sabemos que é tudo de bom comer no quarto, principalmente aquela pipoca ou pizza, né?

Bom, pois saiba que fazer isso pode ser um prato cheio para inúmeros insetos e pequenos animais.

Esses, por sua vez, além de deixar o ambiente imundo, podem acabar levando coisas ruins e energias de outros locais para o seu quarto.

2. Itens quebrados

Se no seu quarto tem caixas, itens de decoração, presentes e fracos em geral quebradas ou trincadas, dê um fora nisso!

Basicamente, manter esses itens lá no ambiente pode não ser tão bom para sua vida já que muita negatividade pode estar acumulada neles.

3. Roupa suja

Enquanto isso, mesmo que você já tenha reparado, as roupas usadas ou rasgadas devem ser retiradas de casa.

Uma saída é lavar tudo que está sujo ou doar a alguém que precisa, em vez de colocá-lo para deteriorar no armário.

Entenda: as roupas velhas, rasgadas e sujas reduzem as boas vibrações no quarto.

4. Presentes de relacionamentos anteriores

Se um ex-parceiro lhe deu algum presente, é hora dar adeus.

Os Presentes nos prendem à energia de quem os deu, e se essa pessoa traz lembranças ruins, é melhor descartá-las.

5. Os espelhos

Sabemos que é impossível ficar sem espelho no quarto, mas nossa recomendação é deixá-lo longe da sua cama.

Isso porque o espelho absorve muita energia e ter um espelho perto da cama afeta os relacionamentos e o sono.

Ademais, se o espelho estiver manchado ou sem brilho, eles não podem ser consertados, devem ser jogados fora.

6. Relógios danificados

Por fim, nada é mais negativo do que um relógio de parede parado, um relógio de mesa danificado ou sem pilhas. Por isso, este tipo de objeto deve estar ativo o ano todo e não deve ser guardado no quarto.

